Informations sur le prix de Mubarakah (MUBARAKAH) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00113955 $ 0.00113955 $ 0.00113955 Bas 24 h $ 0.00120676 $ 0.00120676 $ 0.00120676 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00113955$ 0.00113955 $ 0.00113955 Haut 24 h $ 0.00120676$ 0.00120676 $ 0.00120676 Sommet historique $ 0.01080484$ 0.01080484 $ 0.01080484 Prix le plus bas $ 0.0006394$ 0.0006394 $ 0.0006394 Variation du prix (1 h) -1.11% Changement de prix (1J) -4.37% Variation du prix (7 j) -14.41% Variation du prix (7 j) -14.41%

Le prix en temps réel de Mubarakah (MUBARAKAH) est de $0.00115009. Au cours des dernières 24 heures, MUBARAKAH a évolué entre un minimum de $ 0.00113955 et un maximum de $ 0.00120676, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de MUBARAKAH est $ 0.01080484, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.0006394.

En termes de performance à court terme, MUBARAKAH a évolué de -1.11% au cours de la dernière heure, -4.37% sur 24 heures et de -14.41% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Mubarakah (MUBARAKAH)

Capitalisation boursière $ 1.15M$ 1.15M $ 1.15M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 1.15M$ 1.15M $ 1.15M Offre en circulation 1.00B 1.00B 1.00B Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Mubarakah est de $ 1.15M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de MUBARAKAH est de 1.00B, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.15M.