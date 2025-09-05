En savoir plus sur MUBARAKAH

Prix de Mubarakah (MUBARAKAH)

Prix en temps réel : 1 MUBARAKAH à USD

-4.20%1D
USD
Graphique du prix de Mubarakah (MUBARAKAH) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-09-05 11:12:54 (UTC+8)

Informations sur le prix de Mubarakah (MUBARAKAH) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
Bas 24 h
Haut 24 h

-1.11%

-4.37%

-14.41%

-14.41%

Le prix en temps réel de Mubarakah (MUBARAKAH) est de $0.00115009. Au cours des dernières 24 heures, MUBARAKAH a évolué entre un minimum de $ 0.00113955 et un maximum de $ 0.00120676, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de MUBARAKAH est $ 0.01080484, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.0006394.

En termes de performance à court terme, MUBARAKAH a évolué de -1.11% au cours de la dernière heure, -4.37% sur 24 heures et de -14.41% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Mubarakah (MUBARAKAH)

--
1.00B
La capitalisation boursière actuelle de Mubarakah est de $ 1.15M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de MUBARAKAH est de 1.00B, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.15M.

Historique du prix de Mubarakah (MUBARAKAH) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Mubarakah en USD était de $ 0.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Mubarakah en USD était de $ -0.0001126898.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Mubarakah en USD était de $ -0.0003829753.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Mubarakah en USD était de $ -0.001040879504877885.

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ 0-4.37%
30 jours$ -0.0001126898-9.79%
60 jours$ -0.0003829753-33.29%
90 jours$ -0.001040879504877885-47.50%

Qu'est-ce que Mubarakah (MUBARAKAH)

Mubarakah: A Meme Token for Spreading the Culture of Blessings "Mubarakah" is an Arabic word that means "blessing" or "blessed." It is commonly used in contexts where blessings are offered, especially when addressing feminine nouns or entities. This beautiful word carries a deep cultural significance, symbolizing prosperity, good fortune, and divine favor. Whether used in celebrations, well-wishes, or prayers, "Mubarakah" represents positivity and the spreading of good energy.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Prévision de prix de Mubarakah (USD)

Combien vaudra Mubarakah (MUBARAKAH) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Mubarakah (MUBARAKAH) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Mubarakah.

Consultez la prévision de prix de Mubarakah maintenant !

MUBARAKAH en devises locales

Tokenomics de Mubarakah (MUBARAKAH)

Comprendre la tokenomics de Mubarakah (MUBARAKAH) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token MUBARAKAH !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Mubarakah (MUBARAKAH)

Combien vaut Mubarakah (MUBARAKAH) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de MUBARAKAH en USD est de 0.00115009 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de MUBARAKAH à USD ?
Le prix actuel de MUBARAKAH en USD est $ 0.00115009. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de Mubarakah ?
La capitalisation boursière de MUBARAKAH est de $ 1.15M USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de MUBARAKAH ?
L'offre en circulation de MUBARAKAH est de 1.00B USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de MUBARAKAH ?
MUBARAKAH a atteint un prix ATH de 0.01080484 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de MUBARAKAH ?
MUBARAKAH a vu un prix ATL de 0.0006394 USD.
Quel est le volume de trading de MUBARAKAH ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour MUBARAKAH est de -- USD.
Est-ce que MUBARAKAH va augmenter cette année ?
MUBARAKAH pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de MUBARAKAH pour une analyse plus approfondie.
Dernière mise à jour de la page : 2025-09-05 11:12:54 (UTC+8)

Avertissement

Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.