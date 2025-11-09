Prix de Musk It aujourd'hui

Le prix de Musk It (MUSKIT) en direct est actuellement de $ 0.0001961, avec une variation de 0.55 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de MUSKIT en USD est de $ 0.0001961 par MUSKIT.

Musk It se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 195,288 et une offre en circulation de 999.92M MUSKIT. Au cours des dernières 24 heures, MUSKIT a été échangé entre $ 0.00019043 (plus bas) et $ 0.00019784 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.072781, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.00017366.

En termes de performance à court terme, MUSKIT a varié de -0.30% au cours de la dernière heure et de -15.26% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour Musk It (MUSKIT)

Capitalisation boursière $ 195.29K$ 195.29K $ 195.29K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 195.29K$ 195.29K $ 195.29K Offre en circulation 999.92M 999.92M 999.92M Offre totale 999,924,356.70544 999,924,356.70544 999,924,356.70544

La capitalisation boursière actuelle de Musk It est de $ 195.29K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de MUSKIT est de 999.92M, avec une offre totale de 999924356.70544. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 195.29K.