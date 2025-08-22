Informations sur le prix de MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00427559 $ 0.00427559 $ 0.00427559 Bas 24 h $ 0.00623595 $ 0.00623595 $ 0.00623595 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00427559$ 0.00427559 $ 0.00427559 Haut 24 h $ 0.00623595$ 0.00623595 $ 0.00623595 Sommet historique $ 0.00623595$ 0.00623595 $ 0.00623595 Prix le plus bas $ 0.00427559$ 0.00427559 $ 0.00427559 Variation du prix (1 h) +2.71% Changement de prix (1J) -15.52% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) est de $0.00493573. Au cours des dernières 24 heures, MUTE a évolué entre un minimum de $ 0.00427559 et un maximum de $ 0.00623595, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de MUTE est $ 0.00623595, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00427559.

En termes de performance à court terme, MUTE a évolué de +2.71% au cours de la dernière heure, -15.52% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour MUTE SWAP by Virtuals (MUTE)

Capitalisation boursière $ 1.97M$ 1.97M $ 1.97M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 4.94M$ 4.94M $ 4.94M Offre en circulation 400.00M 400.00M 400.00M Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de MUTE SWAP by Virtuals est de $ 1.97M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de MUTE est de 400.00M, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 4.94M.