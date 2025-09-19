Informations sur le prix de Nakama Coin (NAKAMA) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00007472 $ 0.00007472 $ 0.00007472 Bas 24 h $ 0.00007639 $ 0.00007639 $ 0.00007639 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00007472$ 0.00007472 $ 0.00007472 Haut 24 h $ 0.00007639$ 0.00007639 $ 0.00007639 Sommet historique $ 0.00007657$ 0.00007657 $ 0.00007657 Prix le plus bas $ 0.0000719$ 0.0000719 $ 0.0000719 Variation du prix (1 h) -0.21% Changement de prix (1J) -1.06% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de Nakama Coin (NAKAMA) est de $0.00007558. Au cours des dernières 24 heures, NAKAMA a évolué entre un minimum de $ 0.00007472 et un maximum de $ 0.00007639, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de NAKAMA est $ 0.00007657, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.0000719.

En termes de performance à court terme, NAKAMA a évolué de -0.21% au cours de la dernière heure, -1.06% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Nakama Coin (NAKAMA)

Capitalisation boursière $ 453.46K$ 453.46K $ 453.46K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 755.76K$ 755.76K $ 755.76K Offre en circulation 6.00B 6.00B 6.00B Offre totale 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Nakama Coin est de $ 453.46K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de NAKAMA est de 6.00B, avec une offre totale de 10000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 755.76K.