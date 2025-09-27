Informations sur le prix de Naked Crab Man (CRABFURIE) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
Bas 24 h $ 0.00011598
Haut 24 h $ 0.00035536
Sommet historique $ 0.00035536
Prix le plus bas $ 0.00011598
Variation du prix (1 h) +0.98%
Changement de prix (1J) -60.42%
Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de Naked Crab Man (CRABFURIE) est de $0.00012911. Au cours des dernières 24 heures, CRABFURIE a évolué entre un minimum de $ 0.00011598 et un maximum de $ 0.00035536, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de CRABFURIE est $ 0.00035536, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00011598.

En termes de performance à court terme, CRABFURIE a évolué de +0.98% au cours de la dernière heure, -60.42% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Naked Crab Man (CRABFURIE)

Capitalisation boursière $ 132.06K
Volume (24 h) --
Capitalisation boursière entièrement diluée $ 132.06K
Offre en circulation 999.95M
Offre totale 999,953,350.868005

La capitalisation boursière actuelle de Naked Crab Man est de $ 132.06K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de CRABFURIE est de 999.95M, avec une offre totale de 999953350.868005. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 132.06K.