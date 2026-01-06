Prix de Namimoto Token aujourd'hui

Le prix de Namimoto Token (NAMT) en direct est actuellement de $ 0, avec une variation de 1.66 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de NAMT en USD est de $ 0 par NAMT.

Namimoto Token se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 16,714.17 et une offre en circulation de 992.00M NAMT. Au cours des dernières 24 heures, NAMT a été échangé entre $ 0 (plus bas) et $ 0 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.00223616, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.

En termes de performance à court terme, NAMT a varié de -0.00% au cours de la dernière heure et de +0.19% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour Namimoto Token (NAMT)

Capitalisation boursière $ 16.71K$ 16.71K $ 16.71K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 16.71K$ 16.71K $ 16.71K Offre en circulation 992.00M 992.00M 992.00M Offre totale 992,000,000.0 992,000,000.0 992,000,000.0

