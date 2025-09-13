Informations sur le prix de NDQ666 (NDQ) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00783704 $ 0.00783704 $ 0.00783704 Bas 24 h $ 0.00865266 $ 0.00865266 $ 0.00865266 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00783704$ 0.00783704 $ 0.00783704 Haut 24 h $ 0.00865266$ 0.00865266 $ 0.00865266 Sommet historique $ 0.01493116$ 0.01493116 $ 0.01493116 Prix le plus bas $ 0.00622739$ 0.00622739 $ 0.00622739 Variation du prix (1 h) -0.58% Changement de prix (1J) +8.67% Variation du prix (7 j) +27.20% Variation du prix (7 j) +27.20%

Le prix en temps réel de NDQ666 (NDQ) est de $0.00852786. Au cours des dernières 24 heures, NDQ a évolué entre un minimum de $ 0.00783704 et un maximum de $ 0.00865266, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de NDQ est $ 0.01493116, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00622739.

En termes de performance à court terme, NDQ a évolué de -0.58% au cours de la dernière heure, +8.67% sur 24 heures et de +27.20% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour NDQ666 (NDQ)

Capitalisation boursière $ 8.52M$ 8.52M $ 8.52M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 8.52M$ 8.52M $ 8.52M Offre en circulation 1.00B 1.00B 1.00B Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de NDQ666 est de $ 8.52M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de NDQ est de 1.00B, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 8.52M.