Logo de NDQ666

Prix de NDQ666 (NDQ)

Non listé

Prix en temps réel : 1 NDQ à USD

$0.00852938
$0.00852938$0.00852938
+8.60%1D
mexc
USD
Graphique du prix de NDQ666 (NDQ) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-09-13 10:55:16 (UTC+8)

Informations sur le prix de NDQ666 (NDQ) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 0.00783704
$ 0.00783704$ 0.00783704
Bas 24 h
$ 0.00865266
$ 0.00865266$ 0.00865266
Haut 24 h

$ 0.00783704
$ 0.00783704$ 0.00783704

$ 0.00865266
$ 0.00865266$ 0.00865266

$ 0.01493116
$ 0.01493116$ 0.01493116

$ 0.00622739
$ 0.00622739$ 0.00622739

-0.58%

+8.67%

+27.20%

+27.20%

Le prix en temps réel de NDQ666 (NDQ) est de $0.00852786. Au cours des dernières 24 heures, NDQ a évolué entre un minimum de $ 0.00783704 et un maximum de $ 0.00865266, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de NDQ est $ 0.01493116, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00622739.

En termes de performance à court terme, NDQ a évolué de -0.58% au cours de la dernière heure, +8.67% sur 24 heures et de +27.20% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour NDQ666 (NDQ)

$ 8.52M
$ 8.52M$ 8.52M

--
----

$ 8.52M
$ 8.52M$ 8.52M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de NDQ666 est de $ 8.52M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de NDQ est de 1.00B, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 8.52M.

Historique du prix de NDQ666 (NDQ) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de NDQ666 en USD était de $ +0.00068048.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de NDQ666 en USD était de $ +0.0001109611.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de NDQ666 en USD était de $ 0.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de NDQ666 en USD était de $ 0.

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ +0.00068048+8.67%
30 jours$ +0.0001109611+1.30%
60 jours$ 0--
90 jours$ 0--

Qu'est-ce que NDQ666 (NDQ)

$NDQ – The World’s First Tokenized Pop Empire NASDAQ666- not just a meme, but a digital revolution. At its core is Elara Moon-the first crypto-native pop idol. A New Era of Fan Ownership. This isn’t just fandom—it’s financial and creative empowerment. $NDQ transforms passive listeners into stakeholders, where every stream, vote, and collaboration fuels a self-sustaining entertainment economy. Join NASDAQ Moon Pack. Own the Culture

Prévision de prix de NDQ666 (USD)

Combien vaudra NDQ666 (NDQ) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs NDQ666 (NDQ) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour NDQ666.

Consultez la prévision de prix de NDQ666 maintenant !

NDQ en devises locales

Tokenomics de NDQ666 (NDQ)

Comprendre la tokenomics de NDQ666 (NDQ) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token NDQ !

Combien vaut NDQ666 (NDQ) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de NDQ en USD est de 0.00852786 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de NDQ à USD ?
Le prix actuel de NDQ en USD est $ 0.00852786. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de NDQ666 ?
La capitalisation boursière de NDQ est de $ 8.52M USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de NDQ ?
L'offre en circulation de NDQ est de 1.00B USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de NDQ ?
NDQ a atteint un prix ATH de 0.01493116 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de NDQ ?
NDQ a vu un prix ATL de 0.00622739 USD.
Quel est le volume de trading de NDQ ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour NDQ est de -- USD.
Est-ce que NDQ va augmenter cette année ?
NDQ pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de NDQ pour une analyse plus approfondie.
Dernière mise à jour de la page : 2025-09-13 10:55:16 (UTC+8)

