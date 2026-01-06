Prix de NEAR Intents Bridged USDT aujourd'hui

Le prix de NEAR Intents Bridged USDT (USDT) en direct est actuellement de $ 0.997884, avec une variation de 0.23 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de USDT en USD est de $ 0.997884 par USDT.

NEAR Intents Bridged USDT se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 1,445,359 et une offre en circulation de 1.45M USDT. Au cours des dernières 24 heures, USDT a été échangé entre $ 0.995227 (plus bas) et $ 1.003 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 1.025, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.96799.

En termes de performance à court terme, USDT a varié de -0.27% au cours de la dernière heure et de -0.01% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour NEAR Intents Bridged USDT (USDT)

Capitalisation boursière $ 1.45M$ 1.45M $ 1.45M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 1.45M$ 1.45M $ 1.45M Offre en circulation 1.45M 1.45M 1.45M Offre totale 1,448,244.0 1,448,244.0 1,448,244.0

La capitalisation boursière actuelle de NEAR Intents Bridged USDT est de $ 1.45M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de USDT est de 1.45M, avec une offre totale de 1448244.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.45M.