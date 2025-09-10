Informations sur le prix de NEEDL (NEEDL) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00006543 $ 0.00006543 $ 0.00006543 Bas 24 h $ 0.00009017 $ 0.00009017 $ 0.00009017 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00006543$ 0.00006543 $ 0.00006543 Haut 24 h $ 0.00009017$ 0.00009017 $ 0.00009017 Sommet historique $ 0.00009017$ 0.00009017 $ 0.00009017 Prix le plus bas $ 0.00006543$ 0.00006543 $ 0.00006543 Variation du prix (1 h) -1.12% Changement de prix (1J) +36.26% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de NEEDL (NEEDL) est de $0.00008915. Au cours des dernières 24 heures, NEEDL a évolué entre un minimum de $ 0.00006543 et un maximum de $ 0.00009017, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de NEEDL est $ 0.00009017, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00006543.

En termes de performance à court terme, NEEDL a évolué de -1.12% au cours de la dernière heure, +36.26% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour NEEDL (NEEDL)

Capitalisation boursière $ 89.61K$ 89.61K $ 89.61K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 89.61K$ 89.61K $ 89.61K Offre en circulation 1000.00M 1000.00M 1000.00M Offre totale 999,999,999.999501 999,999,999.999501 999,999,999.999501

La capitalisation boursière actuelle de NEEDL est de $ 89.61K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de NEEDL est de 1000.00M, avec une offre totale de 999999999.999501. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 89.61K.