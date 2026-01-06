Qu'est-ce que NEKO ?

NEKO est née comme la première memecoin sur le protocole NEAR, jouant ainsi un rôle clé dans l'écosystème. Les memecoins sont extrêmement efficaces pour intégrer de nouveaux utilisateurs dans le monde des cryptomonnaies, et cet élan contribuera à une adoption massive du protocole NEAR. NEKO unit l'écosystème NEAR sous une force portée par les memes, derrière laquelle toute la communauté peut se rassembler !

Qu'est-ce qui rend NEKO unique ?

Au-delà des memes, le token NEKO alimente l'économie des créateurs sur le protocole NEAR. Les créateurs de contenu professionnels sont récompensés en NEKO pour produire du contenu éducatif sur l'écosystème NEAR. NEKO a lancé le mouvement « Learn to Earn », qui récompense notre audience pour son engagement avec le contenu NEKO. NEKO est la première à intégrer une taxe dans l'économie du token sur NEAR. Une petite taxe de 5 % est appliquée lors de la vente de NEKO. La moitié de cette taxe est automatiquement brûlée, introduisant ainsi un mécanisme hautement déflationniste. L'autre moitié de la taxe est versée dans le Fortune Cookie Vault et redistribuée à la communauté.

Quelle est l'histoire de NEKO ?

Avec plus de 22 000 détenteurs uniques, classée au 3e rang de tout l'écosystème NEAR, seulement quelques jours après son lancement ; il est clair que la communauté NEAR mise à fond sur NEKO !

Quel est le prix actuel de Neko ?

Neko se négocie à $0.00003503, enregistrant une variation de prix de -- % au cours des dernières 24 heures. Ce chiffre reflète les prix en temps réel agrégés à partir des bourses mondiales.

Comment le prix d'aujourd'hui se compare-t-il aux niveaux historiques ?

Le prix ATH de Neko est de $0.00024934, tandis que le prix ATL est de $0.00003485. Comparer le prix actuel à ces niveaux peut aider les investisseurs à évaluer le potentiel à long terme et les cycles de croissance précédents.

Quelle est la valorisation globale de NEKO aujourd'hui ?

La capitalisation boursière s'élève à $35027, plaçant l'actif au rang #8948 parmi toutes les cryptomonnaies.

À quel point le marché de Neko est-il actif ?

L'actif a généré un volume d'échanges de $-- sur 24 heures, ce qui montre à quelle fréquence les traders interagissent avec NEKO.

Quelle est l'offre en circulation et pourquoi est-ce important ?

Avec 1000000000.0 tokens actuellement en circulation, la dynamique de l'offre influence la rareté, les taux d'inflation et les tendances de valorisation à long terme.

Dans quelle catégorie se classe Neko ?

Neko fait partie de la classification Meme,Ethereum Ecosystem, qui le regroupe avec d'autres actifs partageant des rôles similaires en termes d'utilité ou d'écosystème.

Comment -- influence-t-il la proposition de valeur de NEKO ?

Le fonctionnement sur le réseau -- permet à NEKO de tirer parti de vitesses de transaction spécifiques, de frais, de modèles de sécurité et de fonctionnalités de contrats intelligents, contribuant ainsi à son adoption globale.