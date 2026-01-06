Prix de Nemesis aujourd'hui

Le prix de Nemesis (NEMESIS) en direct est actuellement de $ 0.00267792, avec une variation de 18.66 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de NEMESIS en USD est de $ 0.00267792 par NEMESIS.

Nemesis se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 2,676,020 et une offre en circulation de 999.29M NEMESIS. Au cours des dernières 24 heures, NEMESIS a été échangé entre $ 0.00217569 (plus bas) et $ 0.00301209 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.00761627, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.00101285.

En termes de performance à court terme, NEMESIS a varié de -0.41% au cours de la dernière heure et de +46.73% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour Nemesis (NEMESIS)

Capitalisation boursière $ 2.68M$ 2.68M $ 2.68M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 2.68M$ 2.68M $ 2.68M Offre en circulation 999.29M 999.29M 999.29M Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Nemesis est de $ 2.68M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de NEMESIS est de 999.29M, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 2.68M.