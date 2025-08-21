Qu'est-ce que Nitefeeder (NITEFEEDER)

Nitefeeder is Pepe's only pet. Nitefeeder was created by Matt Furie in 2004 and is the only character found in both The Boys Club comic (2006) and The Night Riders comic (2008). It is a memecoin that was created in April, 2024 and then had a community takeover a few days later. The community is building a massive P2P game that is built on Unreal Engine 5. It will be a racing/racing game just like Mario Kart but featuring all the main Boys Club characters.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de Nitefeeder (NITEFEEDER) Site officiel

Prévision de prix de Nitefeeder (USD)

Combien vaudra Nitefeeder (NITEFEEDER) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Nitefeeder (NITEFEEDER) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Nitefeeder.

Consultez la prévision de prix de Nitefeeder maintenant !

NITEFEEDER en devises locales

Essayez le convertisseur

Tokenomics de Nitefeeder (NITEFEEDER)

Comprendre la tokenomics de Nitefeeder (NITEFEEDER) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token NITEFEEDER !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Nitefeeder (NITEFEEDER) Combien vaut Nitefeeder (NITEFEEDER) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de NITEFEEDER en USD est de 0 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de NITEFEEDER à USD ? $ 0 . Consultez le Le prix actuel de NITEFEEDER en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de Nitefeeder ? La capitalisation boursière de NITEFEEDER est de $ 0.00 USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de NITEFEEDER ? L'offre en circulation de NITEFEEDER est de 0.00 USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de NITEFEEDER ? NITEFEEDER a atteint un prix ATH de 0 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de NITEFEEDER ? NITEFEEDER a vu un prix ATL de 0 USD . Quel est le volume de trading de NITEFEEDER ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour NITEFEEDER est de -- USD . Est-ce que NITEFEEDER va augmenter cette année ? NITEFEEDER pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de NITEFEEDER pour une analyse plus approfondie.

Mises à jour importantes de l'industrie sur Nitefeeder (NITEFEEDER)