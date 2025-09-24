Informations sur le prix de Niuma (NIUMA) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00020651 $ 0.00020651 $ 0.00020651 Bas 24 h $ 0.00033626 $ 0.00033626 $ 0.00033626 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00020651$ 0.00020651 $ 0.00020651 Haut 24 h $ 0.00033626$ 0.00033626 $ 0.00033626 Sommet historique $ 0.00033626$ 0.00033626 $ 0.00033626 Prix le plus bas $ 0.00020651$ 0.00020651 $ 0.00020651 Variation du prix (1 h) +0.86% Changement de prix (1J) +12.71% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de Niuma (NIUMA) est de $0.00024859. Au cours des dernières 24 heures, NIUMA a évolué entre un minimum de $ 0.00020651 et un maximum de $ 0.00033626, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de NIUMA est $ 0.00033626, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00020651.

En termes de performance à court terme, NIUMA a évolué de +0.86% au cours de la dernière heure, +12.71% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Niuma (NIUMA)

Capitalisation boursière $ 242.45K$ 242.45K $ 242.45K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 242.45K$ 242.45K $ 242.45K Offre en circulation 975.27M 975.27M 975.27M Offre totale 975,267,629.3177322 975,267,629.3177322 975,267,629.3177322

La capitalisation boursière actuelle de Niuma est de $ 242.45K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de NIUMA est de 975.27M, avec une offre totale de 975267629.3177322. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 242.45K.