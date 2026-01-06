Prix de NodeStrategy aujourd'hui

Le prix de NodeStrategy (NODESTR) en direct est actuellement de $ 0.0017883, avec une variation de 3.38 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de NODESTR en USD est de $ 0.0017883 par NODESTR.

NodeStrategy se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 1,746,326 et une offre en circulation de 976.53M NODESTR. Au cours des dernières 24 heures, NODESTR a été échangé entre $ 0.00172221 (plus bas) et $ 0.0017883 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.00429845, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.00143723.

En termes de performance à court terme, NODESTR a varié de 0.00% au cours de la dernière heure et de +21.57% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour NodeStrategy (NODESTR)

Capitalisation boursière $ 1.75M$ 1.75M $ 1.75M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 1.79M$ 1.79M $ 1.79M Offre en circulation 976.53M 976.53M 976.53M Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de NodeStrategy est de $ 1.75M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de NODESTR est de 976.53M, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.79M.