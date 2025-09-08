Informations sur le prix de NONOS (NOX) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00306092 $ 0.00306092 $ 0.00306092 Bas 24 h $ 0.00367416 $ 0.00367416 $ 0.00367416 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00306092$ 0.00306092 $ 0.00306092 Haut 24 h $ 0.00367416$ 0.00367416 $ 0.00367416 Sommet historique $ 0.00448276$ 0.00448276 $ 0.00448276 Prix le plus bas $ 0.00206557$ 0.00206557 $ 0.00206557 Variation du prix (1 h) -0.22% Changement de prix (1J) -12.16% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de NONOS (NOX) est de $0.00315594. Au cours des dernières 24 heures, NOX a évolué entre un minimum de $ 0.00306092 et un maximum de $ 0.00367416, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de NOX est $ 0.00448276, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00206557.

En termes de performance à court terme, NOX a évolué de -0.22% au cours de la dernière heure, -12.16% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour NONOS (NOX)

Capitalisation boursière $ 2.52M$ 2.52M $ 2.52M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 2.52M$ 2.52M $ 2.52M Offre en circulation 799.89M 799.89M 799.89M Offre totale 799,885,884.5988222 799,885,884.5988222 799,885,884.5988222

La capitalisation boursière actuelle de NONOS est de $ 2.52M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de NOX est de 799.89M, avec une offre totale de 799885884.5988222. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 2.52M.