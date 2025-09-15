Informations sur le prix de Noodleface (NOODLE) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00000504 $ 0.00000504 $ 0.00000504 Bas 24 h $ 0.00000585 $ 0.00000585 $ 0.00000585 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00000504$ 0.00000504 $ 0.00000504 Haut 24 h $ 0.00000585$ 0.00000585 $ 0.00000585 Sommet historique $ 0.00000585$ 0.00000585 $ 0.00000585 Prix le plus bas $ 0.00000504$ 0.00000504 $ 0.00000504 Variation du prix (1 h) -0.16% Changement de prix (1J) +6.75% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de Noodleface (NOODLE) est de $0.0000057. Au cours des dernières 24 heures, NOODLE a évolué entre un minimum de $ 0.00000504 et un maximum de $ 0.00000585, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de NOODLE est $ 0.00000585, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00000504.

En termes de performance à court terme, NOODLE a évolué de -0.16% au cours de la dernière heure, +6.75% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Noodleface (NOODLE)

Capitalisation boursière $ 570.07K$ 570.07K $ 570.07K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 570.07K$ 570.07K $ 570.07K Offre en circulation 100.00B 100.00B 100.00B Offre totale 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Noodleface est de $ 570.07K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de NOODLE est de 100.00B, avec une offre totale de 100000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 570.07K.