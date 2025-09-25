Informations sur le prix de Norm (NORM) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00000188 $ 0.00000188 $ 0.00000188 Bas 24 h $ 0.00000618 $ 0.00000618 $ 0.00000618 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00000188$ 0.00000188 $ 0.00000188 Haut 24 h $ 0.00000618$ 0.00000618 $ 0.00000618 Sommet historique $ 0.00000618$ 0.00000618 $ 0.00000618 Prix le plus bas $ 0.00000188$ 0.00000188 $ 0.00000188 Variation du prix (1 h) -5.77% Changement de prix (1J) +41.52% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de Norm (NORM) est de $0.00000362. Au cours des dernières 24 heures, NORM a évolué entre un minimum de $ 0.00000188 et un maximum de $ 0.00000618, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de NORM est $ 0.00000618, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00000188.

En termes de performance à court terme, NORM a évolué de -5.77% au cours de la dernière heure, +41.52% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Norm (NORM)

Capitalisation boursière $ 36.07K$ 36.07K $ 36.07K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 36.07K$ 36.07K $ 36.07K Offre en circulation 10.00B 10.00B 10.00B Offre totale 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Norm est de $ 36.07K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de NORM est de 10.00B, avec une offre totale de 10000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 36.07K.