Prix de NotaStrategy aujourd'hui

Le prix de NotaStrategy (NASTY) en direct est actuellement de $ 0.00002885, avec une variation de 11.12 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de NASTY en USD est de $ 0.00002885 par NASTY.

NotaStrategy se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 97,555 et une offre en circulation de 3.38B NASTY. Au cours des dernières 24 heures, NASTY a été échangé entre $ 0.00002595 (plus bas) et $ 0.00002936 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.00005228, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.00001837.

En termes de performance à court terme, NASTY a varié de +0.70% au cours de la dernière heure et de +33.56% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour NotaStrategy (NASTY)

Capitalisation boursière $ 97.56K$ 97.56K $ 97.56K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 151.01K$ 151.01K $ 151.01K Offre en circulation 3.38B 3.38B 3.38B Offre totale 5,235,000,000.0 5,235,000,000.0 5,235,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de NotaStrategy est de $ 97.56K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de NASTY est de 3.38B, avec une offre totale de 5235000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 151.01K.