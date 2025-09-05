Informations sur le prix de NOTMEME Agent (NOTMEME) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 0 Haut 24 h $ 0 Sommet historique $ 0.00000951 Prix le plus bas $ 0 Variation du prix (1 h) +0.00% Changement de prix (1J) +0.20% Variation du prix (7 j) +0.35%

Le prix en temps réel de NOTMEME Agent (NOTMEME) est de --. Au cours des dernières 24 heures, NOTMEME a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de NOTMEME est $ 0.00000951, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, NOTMEME a évolué de +0.00% au cours de la dernière heure, +0.20% sur 24 heures et de +0.35% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour NOTMEME Agent (NOTMEME)

Capitalisation boursière $ 20.30K Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 51.91K Offre en circulation 39.09B Offre totale 99,989,792,384.00224

