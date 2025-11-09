Prix de NSDQ420 aujourd'hui

Le prix de NSDQ420 (NSDQ) en direct est actuellement de $ 0.0018418, avec une variation de 14.93 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de NSDQ en USD est de $ 0.0018418 par NSDQ.

NSDQ420 se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 1,841,803 et une offre en circulation de 1.00B NSDQ. Au cours des dernières 24 heures, NSDQ a été échangé entre $ 0.00157923 (plus bas) et $ 0.00188535 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.01594689, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.00039868.

En termes de performance à court terme, NSDQ a varié de +10.95% au cours de la dernière heure et de +0.22% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour NSDQ420 (NSDQ)

Capitalisation boursière $ 1.84M$ 1.84M $ 1.84M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 1.84M$ 1.84M $ 1.84M Offre en circulation 1.00B 1.00B 1.00B Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de NSDQ420 est de $ 1.84M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de NSDQ est de 1.00B, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.84M.