Qu'est-ce que Nuff Respect (NUFR)

Nuff Respect is a cool and friendly digital currency built on Solana. A meme with a difference that will be used for many purposes. Nuff Respect is Jamaican slang used when reflecting a positive commendation for a person, action or item worthy of a supreme accolade. A fist pump is often used and became very popular in the pandemic. Nuff Respect was created to show respect to the world of crypto.

Combien vaut Nuff Respect (NUFR) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de NUFR en USD est de 0 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de NUFR à USD ? $ 0 . Quelle est la capitalisation boursière de Nuff Respect ? La capitalisation boursière de NUFR est de $ 90.61K USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de NUFR ? L'offre en circulation de NUFR est de 799.97M USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de NUFR ? NUFR a atteint un prix ATH de 0 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de NUFR ? NUFR a vu un prix ATL de 0 USD . Quel est le volume de trading de NUFR ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour NUFR est de -- USD .

