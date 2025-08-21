Informations sur le prix de nuit (NUIT) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.01072245 $ 0.01072245 $ 0.01072245 Bas 24 h $ 0.01553052 $ 0.01553052 $ 0.01553052 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.01072245$ 0.01072245 $ 0.01072245 Haut 24 h $ 0.01553052$ 0.01553052 $ 0.01553052 Sommet historique $ 0.063262$ 0.063262 $ 0.063262 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) +0.16% Changement de prix (1J) -0.19% Variation du prix (7 j) -5.65% Variation du prix (7 j) -5.65%

Le prix en temps réel de nuit (NUIT) est de $0.01355062. Au cours des dernières 24 heures, NUIT a évolué entre un minimum de $ 0.01072245 et un maximum de $ 0.01553052, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de NUIT est $ 0.063262, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, NUIT a évolué de +0.16% au cours de la dernière heure, -0.19% sur 24 heures et de -5.65% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour nuit (NUIT)

Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 13.55M$ 13.55M $ 13.55M Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale 999,999,138.87 999,999,138.87 999,999,138.87

La capitalisation boursière actuelle de nuit est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de NUIT est de 0.00, avec une offre totale de 999999138.87. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 13.55M.