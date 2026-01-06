Prix de NULS (NULS)
Le prix de NULS (NULS) en direct est actuellement de $ 0.00480814, avec une variation de 6.48 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de NULS en USD est de $ 0.00480814 par NULS.
NULS se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 549,288 et une offre en circulation de 114.24M NULS. Au cours des dernières 24 heures, NULS a été échangé entre $ 0.00480408 (plus bas) et $ 0.00514241 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 8.53, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.00265526.
En termes de performance à court terme, NULS a varié de +0.04% au cours de la dernière heure et de -13.07% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.
La capitalisation boursière actuelle de NULS est de $ 549.29K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de NULS est de 114.24M, avec une offre totale de 133444356.7121065. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 641.62K.
+0.04%
-6.48%
-13.07%
-13.07%
Aujourd'hui, la variation du prix de NULS en USD était de $ -0.000333223073134898.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de NULS en USD était de $ -0.0002183568.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de NULS en USD était de $ +0.0013239122.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de NULS en USD était de $ -0.000737269374528271.
|Période
|Variation (USD)
|Variation (%)
|Aujourd'hui
|$ -0.000333223073134898
|-6.48%
|30 jours
|$ -0.0002183568
|-4.54%
|60 jours
|$ +0.0013239122
|+27.53%
|90 jours
|$ -0.000737269374528271
|-13.29%
En 2040, le prix de NULS pourrait potentiellement enregistrer une croissance de 0.00%. Il pourrait atteindre un prix de trading de $ --.
MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !
Qu’est-ce que NULS ?
Nuls (NULS) est un projet basé à Singapour qui vise à développer une blockchain hautement adaptable destinée aux solutions d’entreprise. La philosophie du projet se résume dans l’expression « Nuls n’est rien, Nuls est tout », indiquant ainsi que Nuls ne se définit pas de manière traditionnelle et peut être adapté pour répondre aux besoins de la communauté.
Qu’est-ce qui rend NULS unique ?
Nuls cherche à remédier aux limitations des blockchains en créant une plateforme modulaire et opérable par sous-chaines. Sa conception en deux parties, composée de modules fonctionnels et de microkernels, offre un mécanisme réseau sous-jacent ainsi que des fonctionnalités compartimentées. Cette architecture devrait permettre d’assurer évolutivité et sécurité tout en respectant les pratiques de programmation à faible couplage et à forte cohésion. La modularité de la blockchain la rend également « hot pluggable », ce qui permet d’ajouter ou de retirer des modules à tout moment.
Quelle est l’histoire de NULS ?
L’équipe de Nuls a identifié plusieurs problèmes liés aux blockchains qui freinent la croissance du secteur, notamment les coûts élevés de développement dus à la pénurie de développeurs qualifiés. À mesure que davantage de professionnels en informatique acquièrent des compétences en blockchain, l’écart entre l’offre et la demande se réduira, et les entreprises adopteront plus largement cette technologie, privilégiant ainsi les blockchains fiables. Nuls vise à fournir des solutions fiables aux problèmes rencontrés par les entreprises.
Quelles sont les prochaines étapes pour NULS ?
Nuls se concentre sur la simplification de l’accès à la blockchain pour les développeurs et les entreprises grâce à la modularité et aux sous-chaines. En réduisant la complexité et en s’attaquant aux problèmes d’évolutivité, Nuls entend favoriser l’adoption de la blockchain par les entreprises. Le projet cherche à abaisser le coût d’entrée en éliminant la complexité et en augmentant l’offre de développeurs qualifiés, bénéficiant ainsi aux développeurs, aux entreprises et aux passionnés de cryptomonnaies en apportant les solutions nécessaires et en stimulant l’adoption de la technologie blockchain.
Quel est le prix de négociation en direct de NULS aujourd'hui ?
Le prix de négociation actuel de NULS s'élève à $0.00480814, mis à jour en temps réel. Ce prix reflète des données agrégées provenant de plusieurs marchés, garantissant ainsi une représentation précise de l'offre et de la demande mondiales.
Quelle est l'activité de négociation pour NULS ?
NULS a enregistré un volume d'échanges sur 24 heures de $--. Cette mesure est essentielle pour évaluer les conditions de liquidité : un volume plus élevé indique généralement des marchés plus actifs et une exécution des ordres plus fluide.
Quelle est la performance du prix de NULS aujourd'hui ?
Dans les dernières 24 heures, NULS a connu une variation de prix de -6.48%. Une tendance positive suggère un intérêt d'achat plus fort, tandis qu'une tendance négative pourrait refléter une pression de vente à court terme ou un ralentissement plus large du marché.
Quelle est la fourchette de prix dans laquelle NULS a échangé aujourd'hui ?
Au cours de la journée écoulée, NULS a fluctué entre $0.00480408 et $0.00514241, offrant ainsi aux traders un aperçu de la volatilité intrajournalière ainsi que des niveaux potentiels de support et de résistance.
|Temps (UTC+8)
|Type
|Information
|01-05 20:45:00
|Mises à jour de l'industrie
Les entrées mondiales d'actifs numériques ont atteint 47,2 milliards de dollars en 2025
|01-05 18:28:00
|Mises à jour de l'industrie
Le marché crypto montre un rebond résilient au début de 2026, Bitcoin mène les gains parmi les cryptos principaux
|01-05 04:38:00
|Mises à jour de l'industrie
191 millions de dollars de liquidations sur le réseau au cours des dernières 24 heures, principalement des positions courtes
|01-04 22:28:00
|Mises à jour de l'industrie
Cette semaine, l'afflux net cumulé des ETF Bitcoin au comptant américains a atteint 459 millions de dollars
|01-04 17:26:00
|Mises à jour de l'industrie
Les altcoins progressent largement, MYX bondit de plus de 61 % en 24 heures
|01-03 15:35:45
|Mises à jour de l'industrie
Hier, les ETF Bitcoin au comptant américains ont enregistré des entrées nettes de 471,3 millions de dollars, tandis que les ETF Ethereum ont enregistré des entrées nettes de 174,5 millions de dollars
Principales cryptomonnaies avec données de marché disponibles sur MEXC
Les cryptomonnaies tendance qui attirent actuellement l'attention du marché
Les cryptomonnaies récemment listées qui sont disponibles pour le trading
Les plus fortes hausses crypto du jour
REWARDS ON PROJECT
RWD
+484.68%
114514
114514
+344.33%
DreamCraft
DREAMCRAFT
+137.95%
DEPINSIM
ESIM
+132.00%
ONYXCOIN
XCN
+32.98%
Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.