Informations sur le prix de nunu (NUNU) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 0.00038922 Haut 24 h $ 0.0008168 Sommet historique $ 0.0008168 Prix le plus bas $ 0.00038922 Variation du prix (1 h) -0.83% Changement de prix (1J) -35.80% Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de nunu (NUNU) est de $0.0004631. Au cours des dernières 24 heures, NUNU a évolué entre un minimum de $ 0.00038922 et un maximum de $ 0.0008168, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de NUNU est $ 0.0008168, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00038922.

En termes de performance à court terme, NUNU a évolué de -0.83% au cours de la dernière heure, -35.80% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour nunu (NUNU)

Capitalisation boursière $ 470.34K Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 470.34K Offre en circulation 999.99M Offre totale 999,988,099.985637

La capitalisation boursière actuelle de nunu est de $ 470.34K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de NUNU est de 999.99M, avec une offre totale de 999988099.985637. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 470.34K.