Qu'est-ce que Nuwa World by Virtuals (NUWA)

Nuwa World is the World’s First Real World Social (RWS) Scanner. Upload a face pic, find anyone, anywhere, instantly, and connect people in seconds. Powered by the Nuwa AI Engine and Nuwa Decentralized Storage, Nuwa World builds the Human Knowledge Graph and the AI Identity Layer — completing human knowledge and becoming the truth layer for digital beings. Nuwa World makes dating safer, networking smarter, and social interactions more trustworthy. Users can create human profiles, earn Nuwa Stones, and redeem them for $NUWA or other rewards. By moving from RWA (Real World Assets) to RWS (Real World Social), Nuwa World is not just building a search tool —it’s building the human layer of the internet.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de Nuwa World by Virtuals (NUWA) Site officiel

Prévision de prix de Nuwa World by Virtuals (USD)

Combien vaudra Nuwa World by Virtuals (NUWA) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Nuwa World by Virtuals (NUWA) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Nuwa World by Virtuals.

Consultez la prévision de prix de Nuwa World by Virtuals maintenant !

NUWA en devises locales

Essayez le convertisseur

Tokenomics de Nuwa World by Virtuals (NUWA)

Comprendre la tokenomics de Nuwa World by Virtuals (NUWA) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token NUWA !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Nuwa World by Virtuals (NUWA) Combien vaut Nuwa World by Virtuals (NUWA) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de NUWA en USD est de 0.0010399 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de NUWA à USD ? $ 0.0010399 . Consultez le Le prix actuel de NUWA en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de Nuwa World by Virtuals ? La capitalisation boursière de NUWA est de $ 156.07K USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de NUWA ? L'offre en circulation de NUWA est de 150.00M USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de NUWA ? NUWA a atteint un prix ATH de 0.00114402 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de NUWA ? NUWA a vu un prix ATL de 0.00103813 USD . Quel est le volume de trading de NUWA ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour NUWA est de -- USD . Est-ce que NUWA va augmenter cette année ? NUWA pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de NUWA pour une analyse plus approfondie.

Mises à jour importantes de l'industrie sur Nuwa World by Virtuals (NUWA)