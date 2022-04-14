Tokenomics de Nuwa World by Virtuals (NUWA)
Informations sur Nuwa World by Virtuals (NUWA)
Nuwa World is the World’s First Real World Social (RWS) Scanner. Upload a face pic, find anyone, anywhere, instantly, and connect people in seconds.
Powered by the Nuwa AI Engine and Nuwa Decentralized Storage, Nuwa World builds the Human Knowledge Graph and the AI Identity Layer — completing human knowledge and becoming the truth layer for digital beings.
Nuwa World makes dating safer, networking smarter, and social interactions more trustworthy. Users can create human profiles, earn Nuwa Stones, and redeem them for $NUWA or other rewards.
By moving from RWA (Real World Assets) to RWS (Real World Social), Nuwa World is not just building a search tool —it’s building the human layer of the internet.
Tokenomics et analyse de prix de Nuwa World by Virtuals (NUWA)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Nuwa World by Virtuals (NUWA), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Nuwa World by Virtuals (NUWA) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Nuwa World by Virtuals (NUWA) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens NUWA qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens NUWA pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de NUWA
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.