Informations sur le prix de Nyla AI (NYLA) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.0063484 $ 0.0063484 $ 0.0063484 Bas 24 h $ 0.007539 $ 0.007539 $ 0.007539 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.0063484$ 0.0063484 $ 0.0063484 Haut 24 h $ 0.007539$ 0.007539 $ 0.007539 Sommet historique $ 0.00976394$ 0.00976394 $ 0.00976394 Prix le plus bas $ 0.00605648$ 0.00605648 $ 0.00605648 Variation du prix (1 h) +2.90% Changement de prix (1J) +13.58% Variation du prix (7 j) +1.21% Variation du prix (7 j) +1.21%

Le prix en temps réel de Nyla AI (NYLA) est de $0.0073144. Au cours des dernières 24 heures, NYLA a évolué entre un minimum de $ 0.0063484 et un maximum de $ 0.007539, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de NYLA est $ 0.00976394, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00605648.

En termes de performance à court terme, NYLA a évolué de +2.90% au cours de la dernière heure, +13.58% sur 24 heures et de +1.21% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Nyla AI (NYLA)

Capitalisation boursière $ 7.32M$ 7.32M $ 7.32M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 7.32M$ 7.32M $ 7.32M Offre en circulation 999.99M 999.99M 999.99M Offre totale 999,986,790.43 999,986,790.43 999,986,790.43

La capitalisation boursière actuelle de Nyla AI est de $ 7.32M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de NYLA est de 999.99M, avec une offre totale de 999986790.43. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 7.32M.