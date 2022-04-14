Tokenomics de Nyvo (NYVO)
Nyvo is a cutting-edge platform that allows anyone to create fully functional decentralized applications (dApps) using simple natural language prompts. In other words, users describe the app they want in plain English, and Nyvo’s AI-driven engine automatically generates both the on-chain smart contract backend and the web-based frontend, delivering a live blockchain application within minutes. This “prompt-to-dApp” approach dramatically lowers the barriers to Web3 development by removing the need to write code or navigate complex developer tools.The result is that developers, entrepreneurs, and even non-technical users can go from an idea to a deployed dApp faster and easier than ever before.
Tokenomics de Nyvo (NYVO) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Nyvo (NYVO) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens NYVO qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens NYVO pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.