Prix de Nyx Eternal aujourd'hui

Le prix de Nyx Eternal (NYX) en direct est actuellement de $ 0, avec une variation de 2.17 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de NYX en USD est de $ 0 par NYX.

Nyx Eternal se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 21,053 et une offre en circulation de 978.83M NYX. Au cours des dernières 24 heures, NYX a été échangé entre $ 0 (plus bas) et $ 0 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.01124481, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.

En termes de performance à court terme, NYX a varié de +0.21% au cours de la dernière heure et de +5.41% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour Nyx Eternal (NYX)

Capitalisation boursière $ 21.05K$ 21.05K $ 21.05K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 21.05K$ 21.05K $ 21.05K Offre en circulation 978.83M 978.83M 978.83M Offre totale 978,832,663.797822 978,832,663.797822 978,832,663.797822

La capitalisation boursière actuelle de Nyx Eternal est de $ 21.05K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de NYX est de 978.83M, avec une offre totale de 978832663.797822. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 21.05K.