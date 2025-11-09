Prix de OBEX aujourd'hui

Le prix de OBEX (OBEX) en direct est actuellement de $ 0.00041169, avec une variation de 2.66 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de OBEX en USD est de $ 0.00041169 par OBEX.

OBEX se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 411,671 et une offre en circulation de 999.95M OBEX. Au cours des dernières 24 heures, OBEX a été échangé entre $ 0.00040397 (plus bas) et $ 0.00044641 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.00180106, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.00029704.

En termes de performance à court terme, OBEX a varié de -0.99% au cours de la dernière heure et de -26.70% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour OBEX (OBEX)

Capitalisation boursière $ 411.67K$ 411.67K $ 411.67K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 411.67K$ 411.67K $ 411.67K Offre en circulation 999.95M 999.95M 999.95M Offre totale 999,952,575.817519 999,952,575.817519 999,952,575.817519

La capitalisation boursière actuelle de OBEX est de $ 411.67K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de OBEX est de 999.95M, avec une offre totale de 999952575.817519. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 411.67K.