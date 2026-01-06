Prix de Obsidian aujourd'hui

Le prix de Obsidian (OBS) en direct est actuellement de $ 0.00002672, avec une variation de 3.89 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de OBS en USD est de $ 0.00002672 par OBS.

Obsidian se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 268,961 et une offre en circulation de 9.99B OBS. Au cours des dernières 24 heures, OBS a été échangé entre $ 0.00002528 (plus bas) et $ 0.00002746 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.0000853, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.0000201.

En termes de performance à court terme, OBS a varié de -1.78% au cours de la dernière heure et de +22.38% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour Obsidian (OBS)

Capitalisation boursière $ 268.96K$ 268.96K $ 268.96K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 268.96K$ 268.96K $ 268.96K Offre en circulation 9.99B 9.99B 9.99B Offre totale 9,990,002,057.474226 9,990,002,057.474226 9,990,002,057.474226

