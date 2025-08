Qu'est-ce que Odin Liquidity Network (ODIN)

The Valhalla decentralized liquidity network (DLN) consists of 16 UniV2 liquidity pools with permanently locked liquidity. These burned liquidity pools present multi-legged arbitrage opportunities mediated by the ODIN token every time a paired asset moves in price, harvesting volatility as a burn mechanism for ODIN by forcing arbitrageurs to pay fees into the burned liquidity positions. The Valhalla DLN has also permanently locked a single-sided staking position in pValhalla which further reduces the circulating supply of ODIN through arbitrage activity between pTokens. Users can stake pValhalla to earn more Odin tokens.

Ressource de Odin Liquidity Network (ODIN) Site officiel

Tokenomics de Odin Liquidity Network (ODIN)

Comprendre la tokenomics de Odin Liquidity Network (ODIN) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token ODIN !