Découvrez les informations clés sur Officat (OFFICAT), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.

Informations sur Officat (OFFICAT)

The Cat is watching... The Cat is waiting… The Cat is scratching…

ABOUT A shadow in the alley. A paw on your keyboard. A grin behind every meme you laugh at.

Officat is the cat you can’t ignore. Cute enough to make you stay. Sharp enough to leave a scar.

SPIRIT The Meow → Every holder is part of the cat colony. The Scratch → Every meme leaves a mark. The Purr → Every chart dip is just a nap before the next jump. THE CODE OF THE CAT

Name : $Officat Supply : 1 billion Vibe : 100% Tax : 0

JOIN US Every meow is an oath. Every scratch is a signature. Every laugh is already a contract. Join us, and you’re not following the cat. The cat is already following you.

Site officiel : https://officat.xyz/