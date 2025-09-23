Informations sur le prix de OID (OID) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 0.00047573 Haut 24 h $ 0.00099608 Sommet historique $ 0.00102737 Prix le plus bas $ 0.00039502 Variation du prix (1 h) +4.02% Changement de prix (1J) +42.92% Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de OID (OID) est de $0.00074003. Au cours des dernières 24 heures, OID a évolué entre un minimum de $ 0.00047573 et un maximum de $ 0.00099608, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de OID est $ 0.00102737, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00039502.

En termes de performance à court terme, OID a évolué de +4.02% au cours de la dernière heure, +42.92% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour OID (OID)

Capitalisation boursière $ 738.81K Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 738.81K Offre en circulation 1.00B Offre totale 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de OID est de $ 738.81K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de OID est de 1.00B, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 738.81K.