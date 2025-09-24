Informations sur le prix de OKBDOGE (OKBDOGE) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 0.00000121 Haut 24 h $ 0.0000013 Sommet historique $ 0.0000013 Prix le plus bas $ 0.00000116 Variation du prix (1 h) -2.56% Changement de prix (1J) +1.39% Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de OKBDOGE (OKBDOGE) est de $0.00000126. Au cours des dernières 24 heures, OKBDOGE a évolué entre un minimum de $ 0.00000121 et un maximum de $ 0.0000013, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de OKBDOGE est $ 0.0000013, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00000116.

En termes de performance à court terme, OKBDOGE a évolué de -2.56% au cours de la dernière heure, +1.39% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour OKBDOGE (OKBDOGE)

Capitalisation boursière $ 265.18K Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 265.18K Offre en circulation 210.00B Offre totale 210,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de OKBDOGE est de $ 265.18K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de OKBDOGE est de 210.00B, avec une offre totale de 210000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 265.18K.