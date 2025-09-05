Informations sur le prix de OKBOK (OKBOK) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 0.00006773 Haut 24 h $ 0.00013667 Sommet historique $ 0.000335 Prix le plus bas $ 0.00005181 Variation du prix (1 h) +5.21% Changement de prix (1J) +77.04% Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de OKBOK (OKBOK) est de $0.00012879. Au cours des dernières 24 heures, OKBOK a évolué entre un minimum de $ 0.00006773 et un maximum de $ 0.00013667, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de OKBOK est $ 0.000335, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00005181.

En termes de performance à court terme, OKBOK a évolué de +5.21% au cours de la dernière heure, +77.04% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour OKBOK (OKBOK)

Capitalisation boursière $ 128.79K Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 128.79K Offre en circulation 1.00B Offre totale 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de OKBOK est de $ 128.79K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de OKBOK est de 1.00B, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 128.79K.