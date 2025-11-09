Prix de Omnia Protocol aujourd'hui

Le prix de Omnia Protocol (OMNIA) en direct est actuellement de $ 0.00291301, avec une variation de 7.14 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de OMNIA en USD est de $ 0.00291301 par OMNIA.

Omnia Protocol se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 100,304 et une offre en circulation de 34.06M OMNIA. Au cours des dernières 24 heures, OMNIA a été échangé entre $ 0.00268025 (plus bas) et $ 0.00349793 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.724005, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.00100478.

En termes de performance à court terme, OMNIA a varié de -8.76% au cours de la dernière heure et de -27.36% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour Omnia Protocol (OMNIA)

Capitalisation boursière $ 100.30K$ 100.30K $ 100.30K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 289.78K$ 289.78K $ 289.78K Offre en circulation 34.06M 34.06M 34.06M Offre totale 98,399,953.0 98,399,953.0 98,399,953.0

La capitalisation boursière actuelle de Omnia Protocol est de $ 100.30K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de OMNIA est de 34.06M, avec une offre totale de 98399953.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 289.78K.