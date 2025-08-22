Prix de Ooki (OOKI)
--
--
-69.25%
-69.25%
Le prix en temps réel de Ooki (OOKI) est de --. Au cours des dernières 24 heures, OOKI a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de OOKI est $ 0.060539, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.
En termes de performance à court terme, OOKI a évolué de -- au cours de la dernière heure, -- sur 24 heures et de -69.25% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.
La capitalisation boursière actuelle de Ooki est de $ 0.01, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de OOKI est de 8.94B, avec une offre totale de 5.725168700835789e+15. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 6.27K.
Aujourd'hui, la variation du prix de Ooki en USD était de $ 0.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Ooki en USD était de $ 0.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Ooki en USD était de $ 0.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Ooki en USD était de $ 0.
|Période
|Variation (USD)
|Variation (%)
|Aujourd'hui
|$ 0
|--
|30 jours
|$ 0
|-99.99%
|60 jours
|$ 0
|-99.99%
|90 jours
|$ 0
|--
What is Ooki? Ooki is charting a new course in decentralized finance (DeFi), laying the groundwork for a platform where Permissionless Listings (PL) and Artificial Intelligence (AI) meet traditional trading, lending, borrowing, and staking. Governed entirely by its community, Ooki leverages the power of the DAO to ensure all protocol developments are in lockstep with user interests and the evolving landscape of DeFi. OOKI Token Central to the Ooki ecosystem, the OOKI token empowers community governance, allowing holders to actively participate in the DAO. Beyond governance, the token is key to the protocol’s plans for fee structures, including the potential for users to pay trading fees with OOKI at a discounted rate. This approach not only enhances the utility of the OOKI token but also aligns with Ooki's vision of creating an inclusive, user-centric DeFi platform. Elevating Trading with AI and Permissionless Listings Ooki is pioneering DeFi innovation by developing features that merge AI-driven analytics with Permissionless Listings, transforming trading with unparalleled insights and trading freedom. At its core, Ooki AI is engineered to revolutionize trading strategies by offering in-depth analysis of cryptocurrency assets. It analyzes tokenomics such as market capitalization and supply details, providing insights into a token’s potential. On-chain data, including token movements and transaction volumes, offers a snapshot of liquidity and market interest. Furthermore, Ooki AI applies off-chain technical analysis with indicators like Moving Averages and RSI to forecast price trends. It also assesses market sentiment through social media analysis, identifying public perception's impact on market trends. By integrating diverse data sources, Ooki AI identifies bullish or bearish trends, simplifying market data into actionable insights. This integration of AI and Permissionless Listings empowers traders with the tools needed for confident, informed decisions in the DeFi space. Dynamic Lending and Borrowing Ooki’s borrowing and lending capabilities are designed with user needs in mind, featuring adaptive interest rates that respond to market conditions. This ensures lenders and borrowers are always engaged with the most favorable terms, optimizing the financial dynamics of the DeFi ecosystem. Protocol Revenue through Staking Staking within the Ooki ecosystem not only secures the network but also rewards OOKI token holders with a share of the protocol’s revenue. This dual benefit reinforces the value of holding and staking OOKI, aligning the interests of users with the long-term success of the protocol. Multi-Blockchain Accessibility: Ookiverse Ooki’s commitment to accessibility and diversity is evident in its support for multiple blockchains, including Ethereum, Polygon, Binance Smart Chain, Optimism, and Arbitrum. This broad reach ensures users have the flexibility to operate within their preferred blockchain ecosystem, with plans to expand this list following community guidance. Community-Driven Governance The Ooki DAO is the embodiment of decentralized governance, with the OOKI token serving as the key to participating in protocol decisions. From initial forum discussions to Snapshot and on-chain voting, the community is the driving force behind Ooki’s direction, ensuring the protocol remains responsive and innovative. The Road Ahead Ooki is on a continuous journey of growth and innovation, with the development of AI, PL, and fee discounts for OOKI payments mapping out an exciting future. These advancements, still in the pipeline, represent Ooki’s dedication to enhancing its DeFi platform, making it more intelligent, user-friendly, and community-focused.
MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !
Combien vaudra Ooki (OOKI) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Ooki (OOKI) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Ooki.
Consultez la prévision de prix de Ooki maintenant !
Comprendre la tokenomics de Ooki (OOKI) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token OOKI !
|Temps (UTC+8)
|Type
|Information
|08-20 18:39:00
|Points de vue d'experts
Président de la SEC américaine : Seuls quelques Tokens répondent à la définition des valeurs mobilières, une nouvelle ère pour l'industrie Crypto est arrivée
|08-20 09:25:00
|Mises à jour de l'industrie
Le marché des cryptomonnaies continue de baisser, Ethereum chute à 4 100 $, Bitcoin tombe sous les 113 000 $
|08-20 02:24:00
|Mises à jour de l'industrie
Le marché des crypto chute sur toute la ligne, 291 millions de dollars de positions longues liquidées sur les exchanges au cours des dernières 24 heures
|08-19 15:30:00
|Mises à jour de l'industrie
Repli du marché après Bitcoin, focus sur le discours de Powell ce vendredi
|08-19 03:40:00
|Politique de change
La SEC américaine reporte sa décision sur plusieurs demandes d'ETF crypto
|08-18 17:40:00
|Mises à jour de l'industrie
Les altcoins suivent le repli du marché plus large, RAY chute de plus de 9% en 24h
Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.