Prix de OOPS aujourd'hui

Le prix de OOPS (OOPS) en direct est actuellement de $ 0, avec une variation de 4.00 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de OOPS en USD est de $ 0 par OOPS.

OOPS se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 37,861 et une offre en circulation de 997.63M OOPS. Au cours des dernières 24 heures, OOPS a été échangé entre $ 0 (plus bas) et $ 0 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.

En termes de performance à court terme, OOPS a varié de -- au cours de la dernière heure et de -4.14% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour OOPS (OOPS)

La capitalisation boursière actuelle de OOPS est de $ 37.86K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de OOPS est de 997.63M, avec une offre totale de 997626851.798406. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 37.86K.