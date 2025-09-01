Informations sur le prix de Open Source (OS) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.0282861 $ 0.0282861 $ 0.0282861 Bas 24 h $ 0.04189551 $ 0.04189551 $ 0.04189551 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.0282861$ 0.0282861 $ 0.0282861 Haut 24 h $ 0.04189551$ 0.04189551 $ 0.04189551 Sommet historique $ 0.04189551$ 0.04189551 $ 0.04189551 Prix le plus bas $ 0.00753519$ 0.00753519 $ 0.00753519 Variation du prix (1 h) -0.22% Changement de prix (1J) +9.09% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de Open Source (OS) est de $0.03268689. Au cours des dernières 24 heures, OS a évolué entre un minimum de $ 0.0282861 et un maximum de $ 0.04189551, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de OS est $ 0.04189551, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00753519.

En termes de performance à court terme, OS a évolué de -0.22% au cours de la dernière heure, +9.09% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Open Source (OS)

Capitalisation boursière $ 3.27M$ 3.27M $ 3.27M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 3.27M$ 3.27M $ 3.27M Offre en circulation 100.00M 100.00M 100.00M Offre totale 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Open Source est de $ 3.27M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de OS est de 100.00M, avec une offre totale de 100000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 3.27M.