Qu'est-ce que OpenDelta GMCI30 (OG30)

The OpenDelta Protocol is a technology layer and regulatory framework that allows for the creation of blockchain-based crypto indices. Each index is designed to reflect the performance of a curated basket of cryptocurrencies or digital assets, built according to a professional methodology. The OG30 index product represents a selection of the top 30 cryptocurrencies and digital assets. By focusing on the leading tokens, this index offers a snapshot of the market's core strength and the primary drivers of the cryptocurrency market.

Combien vaudra OpenDelta GMCI30 (OG30) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs OpenDelta GMCI30 (OG30) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ?

Tokenomics de OpenDelta GMCI30 (OG30)

Comprendre la tokenomics de OpenDelta GMCI30 (OG30) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token OG30 !

Combien vaut OpenDelta GMCI30 (OG30) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de OG30 en USD est de 0.233843 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de OG30 à USD ? $ 0.233843 . Quelle est la capitalisation boursière de OpenDelta GMCI30 ? La capitalisation boursière de OG30 est de $ 105.23K USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de OG30 ? L'offre en circulation de OG30 est de 450.00K USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de OG30 ? OG30 a atteint un prix ATH de 0.258621 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de OG30 ? OG30 a vu un prix ATL de 0.227765 USD . Quel est le volume de trading de OG30 ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour OG30 est de -- USD . Est-ce que OG30 va augmenter cette année ? OG30 pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet.

