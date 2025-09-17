En savoir plus sur OG30

Logo de OpenDelta GMCI30

Prix de OpenDelta GMCI30 (OG30)

Non listé

Prix en temps réel : 1 OG30 à USD

+1.60%1D
mexc
Les données relatives à ce token proviennent de sources tierces. MEXC agit uniquement en tant qu'agrégateur d'informations. Découvrez d'autres tokens listés sur le marché au comptant de MEXC !
USD
Graphique du prix de OpenDelta GMCI30 (OG30) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-09-17 10:40:36 (UTC+8)

Informations sur le prix de OpenDelta GMCI30 (OG30) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
Bas 24 h
Haut 24 h

+0.48%

+1.62%

--

--

Le prix en temps réel de OpenDelta GMCI30 (OG30) est de $0.233843. Au cours des dernières 24 heures, OG30 a évolué entre un minimum de $ 0.228261 et un maximum de $ 0.258621, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de OG30 est $ 0.258621, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.227765.

En termes de performance à court terme, OG30 a évolué de +0.48% au cours de la dernière heure, +1.62% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour OpenDelta GMCI30 (OG30)

--
----

La capitalisation boursière actuelle de OpenDelta GMCI30 est de $ 105.23K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de OG30 est de 450.00K, avec une offre totale de 449999.997995219. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 105.23K.

Historique du prix de OpenDelta GMCI30 (OG30) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de OpenDelta GMCI30 en USD était de $ +0.00372868.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de OpenDelta GMCI30 en USD était de $ 0.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de OpenDelta GMCI30 en USD était de $ 0.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de OpenDelta GMCI30 en USD était de $ 0.

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ +0.00372868+1.62%
30 jours$ 0--
60 jours$ 0--
90 jours$ 0--

Qu'est-ce que OpenDelta GMCI30 (OG30)

The OpenDelta Protocol is a technology layer and regulatory framework that allows for the creation of blockchain-based crypto indices. Each index is designed to reflect the performance of a curated basket of cryptocurrencies or digital assets, built according to a professional methodology. The OG30 index product represents a selection of the top 30 cryptocurrencies and digital assets. By focusing on the leading tokens, this index offers a snapshot of the market's core strength and the primary drivers of the cryptocurrency market.

Ressource de OpenDelta GMCI30 (OG30)

Site officiel

Prévision de prix de OpenDelta GMCI30 (USD)

Combien vaudra OpenDelta GMCI30 (OG30) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs OpenDelta GMCI30 (OG30) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour OpenDelta GMCI30.

OG30 en devises locales

Tokenomics de OpenDelta GMCI30 (OG30)

Comprendre la tokenomics de OpenDelta GMCI30 (OG30) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token OG30 !

Combien vaut OpenDelta GMCI30 (OG30) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de OG30 en USD est de 0.233843 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de OG30 à USD ?
Le prix actuel de OG30 en USD est $ 0.233843. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de OpenDelta GMCI30 ?
La capitalisation boursière de OG30 est de $ 105.23K USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de OG30 ?
L'offre en circulation de OG30 est de 450.00K USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de OG30 ?
OG30 a atteint un prix ATH de 0.258621 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de OG30 ?
OG30 a vu un prix ATL de 0.227765 USD.
Quel est le volume de trading de OG30 ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour OG30 est de -- USD.
Est-ce que OG30 va augmenter cette année ?
OG30 pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de OG30 pour une analyse plus approfondie.
Dernière mise à jour de la page : 2025-09-17 10:40:36 (UTC+8)

Mises à jour importantes de l'industrie sur OpenDelta GMCI30 (OG30)

Temps (UTC+8)TypeInformation
09-16 14:49:00Mises à jour de l'industrie
Hier, les ETF spot Ethereum aux États-Unis ont enregistré des entrées nettes de 359 millions de dollars, tandis que les ETF spot Bitcoin ont enregistré des entrées nettes de 259 millions de dollars
09-16 14:26:00Mises à jour de l'industrie
Les tokens de l'écosystème Base sont généralement en hausse, stimulés par les nouvelles concernant "Base explorant l'émission de tokens"
09-15 18:21:00Mises à jour de l'industrie
Les altcoins chutent sur toute la ligne, HIFI baisse de plus de 47% en 24h
09-15 15:08:00Mises à jour de l'industrie
Classement des entrées/sorties de capitaux au comptant sur 24h : entrée nette de 30,4 millions $ pour SOL, entrée nette de 10,6 millions $ pour PUMP
09-15 12:13:00Mises à jour de l'industrie
L'indice de saison des altcoins rapporte actuellement 72, à un pas seulement d'entrer dans la "Saison des altcoins"
09-15 11:34:00Mises à jour de l'industrie
Certains jetons nouveaux et récemment listés montrent une force relative aujourd'hui, l'augmentation de MITO sur 24h dépasse 28%

Avertissement

