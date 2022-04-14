Découvrez les informations clés sur OpenDelta GMCI30 (OG30), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.

Informations sur OpenDelta GMCI30 (OG30)

The OpenDelta Protocol is a technology layer and regulatory framework that allows for the creation of blockchain-based crypto indices. Each index is designed to reflect the performance of a curated basket of cryptocurrencies or digital assets, built according to a professional methodology.

The OG30 index product represents a selection of the top 30 cryptocurrencies and digital assets. By focusing on the leading tokens, this index offers a snapshot of the market's core strength and the primary drivers of the cryptocurrency market.

Site officiel : https://www.opendelta.com/