Qu'est-ce que le réseau OpenZK ?

Le réseau OpenZK est une solution de couche 2 basée sur la technologie ZK Rollup, conçue pour remédier aux limitations en termes de scalabilité, de coût et de performance d’Ethereum, tout en intégrant des fonctionnalités de staking et de restaking pour les utilisateurs. Le réseau OpenZK offre un environnement de traitement des transactions efficace, sécurisé et à faible coût, particulièrement adapté aux applications de finance décentralisée (DeFi), d’actifs du monde réel, de NFT, de jeux et de trading.

En quoi le réseau OpenZK se distingue-t-il ?

OpenZK a innové en intégrant dans son réseau un mécanisme de récompenses durable, permettant aux utilisateurs de staker et de bridge leurs ETH de manière transparente, et de percevoir automatiquement à la fois des récompenses de staking et de restaking sur l’ETH sous-jacent. Les utilisateurs reçoivent ozETH, un token liquide représentant leur position stakée/restakée en ETH ainsi que les récompenses associées.

Quelles sont les prochaines étapes pour le réseau OpenZK ?

Le réseau OpenZK introduit une fonctionnalité de récompenses et d’incitations en stablecoin : les utilisateurs peuvent staker et bridge des stablecoins pris en charge vers le réseau, générant ainsi ozUSD, un token de référence pour leur position et les récompenses associées, offrant aux utilisateurs un moyen de maximiser l’utilité de leurs avoirs en stablecoins.

Quel est le prix de négociation actuel de OpenZK Network ?

OpenZK Network (OZK) est actuellement coté à $0.00005418 USD, ce qui reflète une variation de prix de -1.96 % au cours des dernières 24 heures. Ce prix représente le dernier taux de marché agrégé sur les principales bourses et est mis à jour en continu en fonction de l'activité du marché en temps réel.

Quels sont les facteurs qui influencent la variation de prix de OpenZK Network aujourd'hui ?

La récente variation de prix sur les dernières 24 heures est déterminée par une combinaison de sentiment du marché, de fluctuations de liquidité et de performances sectorielles dans le secteur de Smart Contract Platform,Decentralized Finance (DeFi),Ethereum Ecosystem,Layer 2 (L2). Les tendances économiques plus larges ainsi que l'activité sur la chaîne -- peuvent également contribuer à la volatilité à court terme.

Quelle est l'intensité de l'intérêt commercial pour OZK ?

Les investisseurs ont généré un volume d'échanges de $-- sur 24 heures, signalant une participation active. Un volume élevé indique généralement une confiance accrue et une meilleure découverte des prix.

Où se situe OpenZK Network sur le marché mondial des cryptomonnaies ?

Il occupe actuellement le rang n°6080 avec une capitalisation boursière de $196385, ce qui le place parmi les actifs les plus établis de son secteur.

Que nous apprend l'offre en circulation concernant OZK ?

Avec 3624354407.7281733 tokens en circulation, le niveau d'offre joue un rôle majeur dans la détermination de la rareté, de l'inflation à long terme et de la valorisation du marché.

Comment le prix d'aujourd'hui se compare-t-il à la performance récente de OpenZK Network ?

La fourchette de prix entre $0.00004241 et $0.00005864 au cours des dernières 24 heures met en évidence sa volatilité intrajournalière et aide les traders à évaluer les opportunités de prix à court terme.

Comment OpenZK Network se positionne-t-il par rapport à des actifs similaires ?

Par rapport aux autres tokens de Smart Contract Platform,Decentralized Finance (DeFi),Ethereum Ecosystem,Layer 2 (L2), OZK continue de montrer une performance compétitive, soutenue par un volume stable et un intérêt constant tant de la part des investisseurs particuliers que des institutions.