Prix de Operon Network aujourd'hui

Le prix de Operon Network (OPERON) en direct est actuellement de $ 0.00005409, avec une variation de 0.00 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de OPERON en USD est de $ 0.00005409 par OPERON.

Operon Network se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 5,409.44 et une offre en circulation de 100.00M OPERON. Au cours des dernières 24 heures, OPERON a été échangé entre $ 0 (plus bas) et $ 0 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.00067175, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.00005405.

En termes de performance à court terme, OPERON a varié de -- au cours de la dernière heure et de -1.72% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour Operon Network (OPERON)

Capitalisation boursière $ 5.41K$ 5.41K $ 5.41K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 5.41K$ 5.41K $ 5.41K Offre en circulation 100.00M 100.00M 100.00M Offre totale 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Operon Network est de $ 5.41K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de OPERON est de 100.00M, avec une offre totale de 100000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 5.41K.