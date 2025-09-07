Informations sur le prix de Optopia AI (OPAI) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.00315088$ 0.00315088 $ 0.00315088 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) -0.00% Changement de prix (1J) +9.65% Variation du prix (7 j) -5.08% Variation du prix (7 j) -5.08%

Le prix en temps réel de Optopia AI (OPAI) est de --. Au cours des dernières 24 heures, OPAI a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de OPAI est $ 0.00315088, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, OPAI a évolué de -0.00% au cours de la dernière heure, +9.65% sur 24 heures et de -5.08% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Optopia AI (OPAI)

Capitalisation boursière $ 120.11K$ 120.11K $ 120.11K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 183.61K$ 183.61K $ 183.61K Offre en circulation 6.54B 6.54B 6.54B Offre totale 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Optopia AI est de $ 120.11K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de OPAI est de 6.54B, avec une offre totale de 10000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 183.61K.