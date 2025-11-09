Prix de Oracle xStock aujourd'hui

Le prix de Oracle xStock (ORCLX) en direct est actuellement de $ 239.19, avec une variation de 1.89 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de ORCLX en USD est de $ 239.19 par ORCLX.

Oracle xStock se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 1,037,217 et une offre en circulation de 4.34K ORCLX. Au cours des dernières 24 heures, ORCLX a été échangé entre $ 238.87 (plus bas) et $ 243.94 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 341.33, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 238.87.

En termes de performance à court terme, ORCLX a varié de -1.94% au cours de la dernière heure et de -17.44% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour Oracle xStock (ORCLX)

Capitalisation boursière $ 1.04M$ 1.04M $ 1.04M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 6.99M$ 6.99M $ 6.99M Offre en circulation 4.34K 4.34K 4.34K Offre totale 29,239.58813904095 29,239.58813904095 29,239.58813904095

