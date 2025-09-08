Qu'est-ce que ORCIB (PALMO)

ORCIB (PALMO) is the community utility token of the ORCIB Ecosystem, developed on the Solana blockchain. Originally introduced as a meme token inspired by the human palm, it has evolved into a native token supporting decentralized identity, creative rights, and governance. The project’s vision is to redefine digital ownership and participation by combining blockchain technology with creativity and community-driven innovation. With transparent tokenomics and active community involvement, ORCIB (PALMO) provides the foundation for building a sustainable and inclusive decentralized ecosystem.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de ORCIB (PALMO) Livre blanc Site officiel

Prévision de prix de ORCIB (USD)

Combien vaudra ORCIB (PALMO) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs ORCIB (PALMO) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour ORCIB.

Consultez la prévision de prix de ORCIB maintenant !

PALMO en devises locales

Essayez le convertisseur

Tokenomics de ORCIB (PALMO)

Comprendre la tokenomics de ORCIB (PALMO) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token PALMO !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur ORCIB (PALMO) Combien vaut ORCIB (PALMO) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de PALMO en USD est de 0.03661167 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de PALMO à USD ? $ 0.03661167 . Consultez le Le prix actuel de PALMO en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de ORCIB ? La capitalisation boursière de PALMO est de $ 91.95M USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de PALMO ? L'offre en circulation de PALMO est de 2.51B USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de PALMO ? PALMO a atteint un prix ATH de 0.03822187 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de PALMO ? PALMO a vu un prix ATL de 0.03639556 USD . Quel est le volume de trading de PALMO ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour PALMO est de -- USD . Est-ce que PALMO va augmenter cette année ? PALMO pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de PALMO pour une analyse plus approfondie.

Mises à jour importantes de l'industrie sur ORCIB (PALMO)