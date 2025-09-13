Informations sur le prix de OSOL (OSOL) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00134334 $ 0.00134334 $ 0.00134334 Bas 24 h $ 0.00149491 $ 0.00149491 $ 0.00149491 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00134334$ 0.00134334 $ 0.00134334 Haut 24 h $ 0.00149491$ 0.00149491 $ 0.00149491 Sommet historique $ 0.292018$ 0.292018 $ 0.292018 Prix le plus bas $ 0.00103876$ 0.00103876 $ 0.00103876 Variation du prix (1 h) +0.59% Changement de prix (1J) -5.80% Variation du prix (7 j) +23.93% Variation du prix (7 j) +23.93%

Le prix en temps réel de OSOL (OSOL) est de $0.00135636. Au cours des dernières 24 heures, OSOL a évolué entre un minimum de $ 0.00134334 et un maximum de $ 0.00149491, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de OSOL est $ 0.292018, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00103876.

En termes de performance à court terme, OSOL a évolué de +0.59% au cours de la dernière heure, -5.80% sur 24 heures et de +23.93% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour OSOL (OSOL)

Capitalisation boursière $ 1.35M$ 1.35M $ 1.35M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 1.35M$ 1.35M $ 1.35M Offre en circulation 999.99M 999.99M 999.99M Offre totale 999,989,223.2649193 999,989,223.2649193 999,989,223.2649193

La capitalisation boursière actuelle de OSOL est de $ 1.35M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de OSOL est de 999.99M, avec une offre totale de 999989223.2649193. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.35M.