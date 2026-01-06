Prix de OtherdeedStrategy aujourd'hui

Le prix de OtherdeedStrategy (DEEDSTR) en direct est actuellement de $ 0, avec une variation de 2.59 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de DEEDSTR en USD est de $ 0 par DEEDSTR.

OtherdeedStrategy se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 397,897 et une offre en circulation de 970.56M DEEDSTR. Au cours des dernières 24 heures, DEEDSTR a été échangé entre $ 0 (plus bas) et $ 0 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.

En termes de performance à court terme, DEEDSTR a varié de -0.35% au cours de la dernière heure et de +0.80% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour OtherdeedStrategy (DEEDSTR)

La capitalisation boursière actuelle de OtherdeedStrategy est de $ 397.90K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de DEEDSTR est de 970.56M, avec une offre totale de 970563429.6379846. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 397.90K.