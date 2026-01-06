Prix de Overtime aujourd'hui

Le prix de Overtime (OVER) en direct est actuellement de $ 0.276514, avec une variation de 0.88 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de OVER en USD est de $ 0.276514 par OVER.

Overtime se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 16,934,161 et une offre en circulation de 61.22M OVER. Au cours des dernières 24 heures, OVER a été échangé entre $ 0.275451 (plus bas) et $ 0.280647 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.369086, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.095069.

En termes de performance à court terme, OVER a varié de -0.06% au cours de la dernière heure et de -1.46% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour Overtime (OVER)

Capitalisation boursière $ 16.93M$ 16.93M $ 16.93M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 16.93M$ 16.93M $ 16.93M Offre en circulation 61.22M 61.22M 61.22M Offre totale 61,218,785.70175363 61,218,785.70175363 61,218,785.70175363

La capitalisation boursière actuelle de Overtime est de $ 16.93M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de OVER est de 61.22M, avec une offre totale de 61218785.70175363. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 16.93M.